Uçakta büyük panik! Aleyna'ya ikinci pilot müdahale etti

GENÇ şarkıcı Aleyna Tilki, seyahat ettiği uçakta telefonla konuşunca yolcular büyük panik yaşadı. Israrlara rağmen Aleyna telefonunu kapatmadı.

TAM DA UÇAK İNİŞE GEÇTİĞİ ANDA

17 yaşındaki şarkıcı Aleyna Tilki, uçakta hem kendisinin, hem de diğer yolcuların can güvenliğini hiçe saydı. Business'ta yolculuk eden Tilki, uçak inişe geçtiği anda telefonunu açtı.

İKİNCİ PİLOT MÜDAHALE ETTİ

Telefonla konuşmaya başlayan Tilki, kabin görevlilerinin ve yolcuların uyanlarına aldırış etmedi. "Ne olacak ki?" diyerek konuşmasına devam eden Tilki'ye uçağın ikinci pilotu müdahale etti. Kokpitten çıkıp gelen ikinci pilot, genç şarkıcıyı uyarıp telefonunu kapattırdı.