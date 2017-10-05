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Uçakta ayaklarını tepeye dikince sosyal medyanın diline düştü

Uçakta ayaklarını koltuğun başına dikerek uyuyan genç oyuncu Aras Bulut İynemli sosyal medyanın diline düştü

Uçakta ayaklarını tepeye dikince sosyal medyanın diline düştü

Uçakta ayaklarını koltuğun başına dikerek uyuyan genç oyuncu Aras Bulut İynemli sosyal medyanın diline düştü

05 Ekim 2017 Perşembe 12:29
Uçakta ayaklarını tepeye dikince sosyal medyanın diline düştü
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DİLAN  Çiçek Deniz'le başrolü paylaştığı 'Çukur' dizisinin çekimleri için  Paris'te giden  Aras Bulut İynemli,  İstanbul'a dönüş uçağındaki görüntüsüyle gündeme geldi.

"NALLARI DİKMİŞ ARAS"

Sosyal medyada yayınlanan karede, "Pazartesi sabahı Paris-İstanbul business class mevkinde nalları dikmiş bir  Aras Bulut İynemli" notunu yazdı. Söz konusu fotoğrafta; bir hayli yorgun olduğu anlaşılan 27 yaşındaki oyuncunun, koltuğunu arkaya yatırdığı ve ayaklarını uzattığı görülüyor.

İşte Aras'ın o fotoğrafı:

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Anahtar Kelimeler:
Aras Bulut İynemli
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