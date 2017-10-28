Üç yıllık yuvasını yıkan Sarp, eski sevgiliye geri döndü

BİRCE Akalay ile evliliğini noktaladıktan sonra Derya Şensoy ile aşk yaşamaya başlayan Sarp Levendoğlu, eski sevgilisi Begüm Birgören'e döndü.
ÜÇ YILLIK YUVASI YIKILMIŞTI
Sarp Levendoğlu'nun Birce Akalay ile üç yıl süren evliliği ocak ayında bitmişti. Evliliğin bitmesine oyuncu Derya Şensoy'un neden olduğu iddia edilmişti. Sarp ve Derya kısa bir süre öncesine kadar aşk yaşıyordu.
ESKİ SEVGİLİYE GERİ DÖNDÜ
Çapkınlıkta hızına yetişilemeyen Sarp Levendoğlu, büyük bir sürpriz yaparak beş yıl aşk yaşadığı ve 2013'te ayrıldığı eski sevgilisi, oyuncu Begüm Birgören'e döndü.
AYNI YERDE TATİL YAPIYORLAR
Sosyal medyadan tatil fotoğraflarını paylaşan ikilinin, aynı yerde olduğu dikkatli gözlerden kaçmadı. Yeni sezon dizilerinde yer almayan Sarp ile Begüm, Bodrum Akyaka'da aşk tazeliyormuş.
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