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Üç yıllık yuvasını yıkan Sarp, eski sevgiliye geri döndü

Birce Akalay'dan ayrıldıktan sonra Derya Şensoy ile aşk yaşamaya başlayan Sarp Levendoğlu, 2013'te ayrıldığı eski sevgilisi, oyuncu Begüm Birgören'e döndü

Üç yıllık yuvasını yıkan Sarp, eski sevgiliye geri döndü

Birce Akalay'dan ayrıldıktan sonra Derya Şensoy ile aşk yaşamaya başlayan Sarp Levendoğlu, 2013'te ayrıldığı eski sevgilisi, oyuncu Begüm Birgören'e döndü

28 Ekim 2017 Cumartesi 13:24
Üç yıllık yuvasını yıkan Sarp, eski sevgiliye geri döndü
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BİRCE Akalay ile evliliğini noktaladıktan sonra  Derya Şensoy ile aşk yaşamaya başlayan  Sarp Levendoğlu, eski sevgilisi  Begüm Birgören'e döndü.

ÜÇ YILLIK YUVASI YIKILMIŞTI

Sarp Levendoğlu'nun  Birce Akalay ile üç yıl süren evliliği ocak ayında bitmişti. Evliliğin bitmesine oyuncu  Derya Şensoy'un neden olduğu iddia edilmişti. Sarp ve Derya kısa bir süre öncesine kadar aşk yaşıyordu.

ESKİ SEVGİLİYE GERİ DÖNDÜ

Çapkınlıkta hızına yetişilemeyen  Sarp Levendoğlu, büyük bir sürpriz yaparak beş yıl aşk yaşadığı ve 2013'te ayrıldığı eski sevgilisi, oyuncu  Begüm Birgören'e döndü.

AYNI YERDE TATİL YAPIYORLAR

Sosyal medyadan tatil fotoğraflarını paylaşan ikilinin, aynı yerde olduğu dikkatli gözlerden kaçmadı. Yeni sezon dizilerinde yer almayan Sarp ile Begüm,  Bodrum  Akyaka'da aşk tazeliyormuş.

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Birce AkalayDerya ŞensoyBegüm BirgörenSarp LevendoğluMagazin
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