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Üç yıldır ekmek yediği marka, kapının önüne koydu

Evli iş adamı Tolga Duğles ile yasak aşk yaşadığı söylenen Gülben Ergen'in, 3 yıldır yer aldığı reklam projesinden alındığı öğrenildi

Üç yıldır ekmek yediği marka, kapının önüne koydu

Evli iş adamı Tolga Duğles ile yasak aşk yaşadığı söylenen Gülben Ergen'in, 3 yıldır yer aldığı reklam projesinden alındığı öğrenildi

16 Ekim 2017 Pazartesi 13:35
Üç yıldır ekmek yediği marka, kapının önüne koydu
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GÜLBEN Ergen'in, 2. eşi  Erhan Çelik'i evli iş adamı  Tolga Duğles ile aldattığı iddia edilmişti. Ergen iddiaları redderken yasak aşk pek çok işinden etti.

MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI 'ÇOCUKLAR GÜLSÜN' PROJESİNDEN MEN ETTİ

Milli Eğitim Bakanlığı, Gülben'in çalıştığı 30 küsur okulla ilişiğinin tamamen kesildiğini, Gülben'le yapılan protokolün iptal edildiği ortaya çıkmıştı. Yeni başlayacak dizisinden de olan Ergen, bir işinden daha oldu.

3 YILLIK REKLAM PROJESİNDEN DE ALINDI

Bir markanın 3 yıldır reklam yüzü olan  Gülben Ergen,  Beyaz TV'de yayınlanan Söylemezsem Olmaz programının iddiasına göre bu reklam projesinden de alındı.

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Milli Eğitim BakanlığıTolga DuğlesGülben ErgenErhan ÇelikBeyaz TV
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