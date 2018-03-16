''Üç kanaldan teklif aldım''

'SURVIVOR 2018' macerası sona eren Nihat Doğan, sosyal medya hesabından bir video yayınladı.

Ünlü türkücü, "Kardeşlerim belki de hayatımda ilk defa kendi nefsimi mutmain etme noktasında yarım kalan bir hikayemi yarım kalan bir romanı tamamlama adına gelmiş olduğum Survivor yolculuğum burada sona erdi. Gerek sosyal medyada benim yanımda olan sms yollayan veya normal hayatta sms yollamayıp bana dua eden herkesten rabbim bin kere razı olsun yüz bin kere razı olsun. Sizler benim yanımda oldunuz Rabbim'de sizin yanınızda olsun. Bu arada elemeymiş oylamaymış sakın aklınıza bir şey gelmesin biz az değildik. Bir kişiye karşı da mücadele etmedik. Yanlız onlar biraz daha fazlaydı. Bu arada benim elendiğim için sevinen bazıları var hiç merek etmeyin biz her zaman kazananız. Elendiğimizin üçüncü gününde 3 televizyon kanalından program teklifi aldım. Merak etmeyin biz maraton koşuyoruz yolumuz uzun. Şimdilik görüşmek üzere" ifadelerini kullandı.

Nihat Doğan'ın, instagram hesabından paylaştığı videoya, "Duasıyla var olmadığım itin köpeğin bedduası ile ölmem" notunu düşmesi dikkatlerden kaçmadı.