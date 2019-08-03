TV8'de korku dolu anlar! Alev alev yandı, zarar büyük
Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu TV8 kanalında korkunç anlar yaşandı. TV8 binasında jeneratörlerin bulunduğu alanda yangın çıktığı iddia edildi. Tüm kablolama sistemini yakan yangın da UPS sistemi de yok oldu. TV8 yayını kısa süreliğine kesildi.
MAGAZİN 03.08.2019, 07:49 03.08.2019, 07:51 Melike Temir
ACUN Ilıcalı'nın sahibi olduğu TV8 binasında yangın çıktı. Jeneratörlerin bulunduğu alanda çıktığı iddia edilen yangın itfaiye ekiplerinin yardımıyla söndürüldü. Acun Ilıcalı konuyla ilgili herhangi bir açıklama yapmadı.
YAYIN AKIŞI DURDU, BİNADA HASAR BÜYÜK
Bugün saat 14.30 sıralarında Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu TV8 kanalından yükselen dumanlar büyük paniğe neden oldu. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin müdahale ettiği yangın sonucu, binada büyük çaplı hasar meydana geldi. Yangında elektrik tesisatının zarar görmesi nedeniyle TV8'de yayın akışı bir süre durdu.Konuyla ilgili kanal yönetiminden herhangi bir açıklama yapılmadı.
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