Tuvana Türkay'ın partnerleri belli oldu!

ZÜLKÜF Yücel'in yazdığı, Mesude Eraslan'ın ise yönetmen koltuğuna oturacağı dizide Fikret Kuşkan, 5 kızı olan Yaşar karakterine hayat veriyor. Yaşar'ın kızlarından Kumru'yu Tuvana Türkay, Sumru'yu Elifcan Ongurlar, Suna'yı Ahsen Eroğlu oynayacak. Evin evli büyük kızı Selva ile en küçük kızı için de cast görüşmeleri sürüyor.
Sibel Taşçıoğlu'nun hayat vereceği ailenin annesi Ayten, ilk bölümde diziye trajik şekilde veda edecek. Ailenin yaşadığı mahalledeki bakkal Zübeyr'e Numan Çakır, eşi Hacer'e ise Ülkü Duru hayat verecek. Dizide Kumru karakterinin mahallede aşık olduğu Alper rolünü Özgün Çoban, hayatına daha sonra girecek avukat Yağız karakterini de Serdar Özer oynayacak.
Anıl Tetik ise dizide Egemen rolünü oynayacak. Cansu Fırıncı, Hakan Yufkacıgil, Meltem Gülenç ve Aslı İçözü de Katilin Kızları dizisinin güçlü kadrosunda yer alacak. Projenin çekimlerinin 10 Ekim'de başlaması planlanıyor.
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