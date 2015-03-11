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Türkiye'ye örnek proje: Özgün Kardelen Yaşamevi

Zihinsel engelli bireylerin ailelerinden bağımsız olarak günlük ihtiyaçlarını karşılayabilmeleri amacıyla faaliyet gösteren Alanya Özgün Kardelen Engelsiz Yaşamevi'nde özel bireylerin eğitimleri sürüyor.

Türkiye'ye örnek proje: Özgün Kardelen Yaşamevi

Zihinsel engelli bireylerin ailelerinden bağımsız olarak günlük ihtiyaçlarını karşılayabilmeleri amacıyla faaliyet gösteren Alanya Özgün Kardelen Engelsiz Yaşamevi'nde özel bireylerin eğitimleri sürüyor.

11 Mart 2015 Çarşamba 19:06
Türkiye'ye örnek proje: Özgün Kardelen Yaşamevi
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TÜRKİYE ve Alanya'da ilk kez Özel Özgün Kardelen Özel Eğitim Kurumu kurucusu Psikolog Feridun Özdeş'in yaklaşık 1,5 yıl önce projelendirerek hayata geçirdiği Özgün Kardelen Engelsiz Yaşamevi, çalışmalarına devam ediyor. Yaşamevinde zihinsel engelli bireylere ailelerinden bağımsız yaşamayı öğrenmeleri için eğitim veriliyor. Birer haftalık periyotlarla Engelsiz Yaşamevi'nde misafir olan engelli bireyler, günlük ve toplumsal yaşam becerilerini okul ve ev dışında da uygulama fırsatı buluyorlar. Bunun yanı sıra Engelsiz Yaşamevi çalışmaları ile zihinsel engelli bireylere kendi başlarına yaşama alışkanlığı kazandırılması hedefleniyor. 
"YAŞAMEVİ, BAKIMEVİ DEĞİLDİR"
Özgün Kardelen kurucusu Özdeş, yapılan çalışmalarla ilgili bilgiler verdi. Yaşamevi'nde verilen eğitimlerin ücretsiz olduğunu ve devletten de herhangi bir maddi katkı alınmadığını vurgulayan Özdeş, "Buradaki eğitim çalışmalarımızın bir amacı da, ailelerin 'Bizden sonra ne olacak' sorusuna cevap bulmak. Çocuklarımız, güne kahvaltılarını hazırlayarak başlıyorlar ve daha sonra dersliklere geçiyorlar. Gün içerisinde kurumumuzda derslerine devam eden çocuklarımız, akşam Yaşamevi'ne geçiyorlar. Akşam yemeğinin hazırlığı, sofranın kurulması ve toplanması, bulaşıklar gibi işler de yine çocuklarımız tarafından uzmanlarımız gözetiminde yapılıyor. Yani her işi kendi başlarına yapmaya çalışıyorlar ve öğreniyorlar. Bu nedenle Engelsiz Yaşamevi, asla bir 'bakımevi' değildir" dedi.
BAĞIMSIZ YAŞAM ÇALIŞMALARI
Özel eğitim gereksinimi olan bireylere ailelerinden bağımsız yaşamayı öğretmeyi ve yaşam alanlarında kendilerine yetebilecek düzeye gelebilmelerini amaçladıklarını da söyleyen Özdeş, "Çocuklarımız Yaşamevi'nde konaklarken, aileler de kendilerine zaman ayırmış oluyor. Eğitim çalışmalarının dışında sosyal etkinlikleri de unutmuyoruz. Sinemaya gidiyorlar, lokantada yemek yiyorlar veya sahilde geziyorlar. Mesleki tanıtım gezilerine katılarak farklı meslek gruplarıyla ilgili bilgi sahibi olma fırsatı yakalıyorlar. Biz çocuklarımıza bağımsız ve yalnız yaşamayı da öğretiyoruz. Tekrar altını çizerek söylüyorum, çocuklarımıza bakmıyoruz. Onların kendilerine yetebilmeleri ve bakabilmeleri konusunda eğitimcilerimizle birlikte yol gösteriyoruz" diye konuştu. Proje hayata geçtikten sonra Türkiye'nin birçok ilinde benzer çalışmalara örnek olduğunu belirten Özdeş, bu konuda danışmanlık hizmeti verdiklerini de sözlerine ekledi. 

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Son Güncelleme: 11.03.2015 18:14
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