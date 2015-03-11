Türkiye'ye örnek proje: Özgün Kardelen Yaşamevi

TÜRKİYE ve Alanya'da ilk kez Özel Özgün Kardelen Özel Eğitim Kurumu kurucusu Psikolog Feridun Özdeş'in yaklaşık 1,5 yıl önce projelendirerek hayata geçirdiği Özgün Kardelen Engelsiz Yaşamevi, çalışmalarına devam ediyor. Yaşamevinde zihinsel engelli bireylere ailelerinden bağımsız yaşamayı öğrenmeleri için eğitim veriliyor. Birer haftalık periyotlarla Engelsiz Yaşamevi'nde misafir olan engelli bireyler, günlük ve toplumsal yaşam becerilerini okul ve ev dışında da uygulama fırsatı buluyorlar. Bunun yanı sıra Engelsiz Yaşamevi çalışmaları ile zihinsel engelli bireylere kendi başlarına yaşama alışkanlığı kazandırılması hedefleniyor.

"YAŞAMEVİ, BAKIMEVİ DEĞİLDİR"

Özgün Kardelen kurucusu Özdeş, yapılan çalışmalarla ilgili bilgiler verdi. Yaşamevi'nde verilen eğitimlerin ücretsiz olduğunu ve devletten de herhangi bir maddi katkı alınmadığını vurgulayan Özdeş, "Buradaki eğitim çalışmalarımızın bir amacı da, ailelerin 'Bizden sonra ne olacak' sorusuna cevap bulmak. Çocuklarımız, güne kahvaltılarını hazırlayarak başlıyorlar ve daha sonra dersliklere geçiyorlar. Gün içerisinde kurumumuzda derslerine devam eden çocuklarımız, akşam Yaşamevi'ne geçiyorlar. Akşam yemeğinin hazırlığı, sofranın kurulması ve toplanması, bulaşıklar gibi işler de yine çocuklarımız tarafından uzmanlarımız gözetiminde yapılıyor. Yani her işi kendi başlarına yapmaya çalışıyorlar ve öğreniyorlar. Bu nedenle Engelsiz Yaşamevi, asla bir 'bakımevi' değildir" dedi.

BAĞIMSIZ YAŞAM ÇALIŞMALARI