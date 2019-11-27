Türkiye'ye gelen Bilginer'den "Ev ne zaman müsait?" diyen İrem'e cevap

47. Uluslararası Emmy Ödülleri'nden "En İyi Erkek Oyuncu" seçilen Haluk Bilginer New York'tan İstanbul'a geldi. Havalimanında çiçeklerle karşılanan Bilginer, kendisiyle röportaj yapmak isteyen muhabirleri de kırmayarak sorulara cevap verdi.

"BENİ EN ÇOK MUTLU EDEN ŞEY; TÜRKİYE'DE GURUR VESİLESİ OLMAK"

Emmy Ödülü hakkında konuşan Haluk Bilginer, "O ödül için aday olmuş olmak bile benim için çok mutluluk vericiydi. önemliydi. Ödülü kazanmış olmam benim için mutluluk vesilesi ama asıl mutlu eden Türkiye'de bu ödülün mutluluk ve gurur vesilesi olarak karşılanması. Bu beni çok mutlu etti gerçekten. Demek ki böyle bir enerjiye ihtiyaç varmış. Herkes çok mutlu o yüzden ben daha da mutluyum" dedi.

İREM'İN PAYLAŞIMINA CEVAP VERDİ

Birçok ünlünün kendisiyle ilgili paylaşım yapmasından çok mutlu olan Haluk Bilginer, oyuncu İrem Sak'ın "İrem dese, gel arada Emmy'nin tozunu al, derim Haluk Bey, kaç gibi müsait ev, en güzel fiber bezlerimle oradayım derim" paylaşımı hakkında da konuştu. Muhabirin paylaşımı hatırlatmasıyla gülümseyen usta oyuncu "Ayy canım benim, çok teşekkür ederim sağ olsun. Paylaşımını daha görmedim, daha kendimi bile göremedim" şeklinde konuştu.

"HALUK BEY, KAÇ GİBİ MÜSAİT EV"

Sosyal medya hesabından yaptığı esprili paylaşımlarla dikkat çeken İrem Sak, Twitter hesabından Haluk Bilginer'i tebrik etti. Renkli kişiliğiyle bilinen güzel oyuncu İrem Sak, Haluk Bilginer'in fotoğrafını paylaşarak "İrem dese, gel arada Emmy'nin tozunu al, derim Haluk Bey, kaç gibi müsait ev, en güzel fiber bezlerimle oradayım derim" dedi.