Türkiye'nin yeni güzeli, skandal Tweet ile ilgili ilk kez konuştu

TÜRKİYE 2017 güzeli seçilen Itır Esen'in Twitter'da 15 Temmuz hakkında attığı skandal Tweetlerin ardından tacı geri alındı. 2. olan Aslı Sümen, tacı devralıp birinci olduktan sonra ilk kez konuştu.
"HABERLER BENİ ÜZDÜ"
"Itır Esen'in attığı tweet'lerle ilgili haberleri okuduğunuzda ne hissettiniz?" sorusuna Aslı Sümen şöyle cevap verdi: "Kampa seçilen bütün arkadaşlarım birbirinden değerli insanlar. Bu haberler beni üzdü. "
KAÇAMAK CEVAPLAR VERDİ
Tacı alınan yarışmacıyla ilgili duyguları için ise "Bu konuda yorum yapmam uygun olmaz" diyerek kaçamak cevaplar verdi.
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