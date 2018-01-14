Türkiye'nin gözü önünde büyüyen Arka Sokaklar'ın Metin'i baba oluyor

TÜRK televizyon tarihinin en uzun soluklu dizilerinden olan Arka Sokaklar'ın dün akşam yayınlanan 464. bölümünde büyük bir sürpriz yaşandı.
HÜSNÜ ÇOBAN DEDE OLUYOR
Dizide geçtiğimiz yıl sezon finalinde evlenen Hüsnü Çoban'ın oğlu Metin, baba olacağını öğrendi. Haberi alan Hüsnü Çoban ise dede olacağı için büyük mutluluk yaşadı.
TÜRKİYE'NİN GÖZÜ ÖNÜNDE BÜYÜDÜ
Asıl ilginç olan ise baba olacağını öğrenen Metin'in durumuydu. Adeta Türkiye'nin gözü önünde büyüyen Metin'in baba olacağını öğrenen ekran başındaki izleyici "Nereden nereye" demekten kendini alamadı.
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