Türkiye hakkındaki sözleriyle gündeme gelmişti, kendisini böyle savundu

KENDİSİNİ terzi yamağı olarak nitelendiren Barbaros Şansal, bir YouTube kanalı üzerinden yayınlanan programa konuk oldu. "B.kunda boğul Türkiye" sözleriyle tepkilerin odağında olan Şansal, kendisini savundu.

"DEDİĞİMİN ARKASINDAYIM"

Gündem olan sözleri üzerine kendisini savunan Şansal, şunları söyledi: "Evet dedim. Pedofiliye karşı dedim, 'Çocuk bedenime dokunma' dedim çünkü yıllarca. Pislik dağıtan tebliğcilere karşı dedim. Tutuklu 150 gazeteciye karşı dedim. Başka ülkelerin iç işlerine karışarak, başka coğrafyaları karıştıranlara karşı dedim. Dediğimin arkasındayım.

"TÜRKİYE'DEN NEFRET ETMİYORUM"

Şansal, 'Türkiye'den nefret mi ediyorsun' sorusuna ise "Hayır, eder miyim? Öyle bir şey olur mu ben vatansever değilim, vatanperverim." dedi.

"HAYALLERİM, GEÇMİŞİM VE ANILARIMDAN DOLAYI TÜRKİYE'DEN GİDEMEM"

Barbaros Şansal, neden hala Türkiye'de yaşadığını da şöyle anlattı: "Yatırımlarım, istihdam sağladığım insanlar, ürettiğim KDV, buluşlarım, hayallerim, geçmişim, anılarım, 22 yıl ve 24 yıldır iki kardeş benim evimde çalışırken aileme dönüşmüş insanlarım, 3 bacaklı köpeğim, mülteci kedilerim, barınaktan aldığım tecavüze uğramış köpeklerim, onlar benim hayatım. Ben onlar bırakıp gidebilir miyim?"

"HAVALİMANINDA SALDIRMALARI İNSANLIĞA SIĞMAZ"

Şansal, havalimanında saldırıya uğramasıyla ilgili, "Organize bir operasyon yaptılar. Şimdi hukuk davaları ve benim açtığım davalar devam ediyor. Ama bunların yaptıkları ne erkekliğe ne kadınlığa ne de insanlığa sığmazdı. Bu dava 5 ila 7 yıl arasında sürecek büyük bir hukuk savaşına girdik." dedi.NE DEMİŞTİ? 2 sene önce Kıbrıs'tayken sosyal medya hesabından bir video yayınlayarak Türkiye hakkında şöyle konuşmuştu: "Mutlu yıllar, tadını çıkarın, yan yatın, kendinizi serbest bırakın. Sol dizinizi karnınıza çekin ve biraz da ıkınır gibi yapın. Bana sefaletin adını yazabilir misin Abidin? Bu kadar gazeteci tutukluyken, bu kadar çocuk taciz, tecavüz görürken, bu kadar yolsuzluk, rüşvet almış başını giderken, bağnazlar sokaklarda tebliğcilerle pislik dağıtırken siz de hala yeni yıl mı kutluyorsunuz? Şimdi ben ne yapacağım biliyor musunuz? Bardaki, evdeki içkilerin hepsini içeceğim. Hepsini içeceğim. Size bir damla bile bırakmayacağım. Bütün dolarlarımı İsviçre'ye geçireceğim. Bir kuruş penny bile vermeyeceğim. Tamam mı? Ayriyeten ben Kıbrıs'tayım. Şu an Kuzey Kıbrıs Türkiye'ye göre, yani öyle bir baskı olduğu için yeni yıla girdi. Kıbrıs Cumhuriyeti'nin girmesine bir saat var. Birazdan Nikosa'ya gideceğim. Bir de orada kutlayacağım. Orada da içeceğim. Hepsini içeceğim. Tamam mı bebeğimsi? Öpmedim bile sizi. Hadi, siz kutlamaya devam edin. Bu kadar pisliğin, sefaletin, rezaletin içinde. B.kunda boğul Türkiye."