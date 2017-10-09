"Türkiye'de sevilen biriyim" deyip mahkemeye koştu

GEÇTİĞİMİZ haftalardan beri magazin gündemini yaşadığı yasak aşk skandalıyla epeyce meşgul eden Gülben Ergen, hakkında çıkan haberlerin kaldırılmasını istedi.

GÜLBEN ERGEN'İN YASAK AŞKI GÜNLERCE KONUŞULDU

Erhan Çelik ile evli olduğu dönem iş adamı Tolga Duğles ile yasak aşkı orataya çıkan Gülben Ergen'e tepkiler çıp gibi büyüdü. Başta Seren Serengil ve Yeşim Salkım, "Zamanında bizim sevdiklerimizi elimizden aldın, başka bir yuvayı yıkmana izin vermeyeğiz." diyerek bomba açıklamalarda bulunmuşlardı. Daha sonra mevzuya Ergen'in eski eşi Erhan Çelik de dahil olmuştu.

GÜLBEN ERGEN HABERLERİ KALDIRTACAK

Hakkında çıkan yaşak aşk haberlerin kaldırılması için mahkemenin yolunu tutan Gülben Ergen, "Türkiye'de tanınan ve sevilen bir sanatçıyım. Haberlerin kaldırılmasını istiyorum." diyerek dilekçe vermiş.