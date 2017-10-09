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"Türkiye'de sevilen biriyim" deyip mahkemeye koştu

Evli iş adamı Tolga Duğles ile aşk yaşadığı haberlerin kaldırılması için mahkemeye koşan Gülben Ergen, "Türkiye'de tanınan bir sanatçıyım." diyerek dilekçesini verdi

"Türkiye'de sevilen biriyim" deyip mahkemeye koştu

Evli iş adamı Tolga Duğles ile aşk yaşadığı haberlerin kaldırılması için mahkemeye koşan Gülben Ergen, "Türkiye'de tanınan bir sanatçıyım." diyerek dilekçesini verdi

09 Ekim 2017 Pazartesi 11:41
"Türkiye'de sevilen biriyim" deyip mahkemeye koştu
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GEÇTİĞİMİZ haftalardan beri magazin gündemini yaşadığı yasak aşk skandalıyla epeyce meşgul eden  Gülben Ergen, hakkında çıkan haberlerin kaldırılmasını istedi.

GÜLBEN ERGEN'İN YASAK AŞKI GÜNLERCE KONUŞULDU

Erhan Çelik ile evli olduğu dönem iş adamı  Tolga Duğles ile yasak aşkı orataya çıkan  Gülben Ergen'e tepkiler çıp gibi büyüdü. Başta  Seren Serengil ve  Yeşim Salkım, "Zamanında bizim sevdiklerimizi elimizden aldın, başka bir yuvayı yıkmana izin vermeyeğiz." diyerek bomba açıklamalarda bulunmuşlardı. Daha sonra mevzuya Ergen'in eski eşi  Erhan Çelik de dahil olmuştu.

GÜLBEN ERGEN HABERLERİ KALDIRTACAK

Hakkında çıkan yaşak aşk haberlerin kaldırılması için mahkemenin yolunu tutan  Gülben Ergen, "Türkiye'de tanınan ve sevilen bir sanatçıyım. Haberlerin kaldırılmasını istiyorum." diyerek dilekçe vermiş.

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Gülben ErgenAldatma
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