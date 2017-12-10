Türkan Şoray’ın kızı, Söz dizisinin yakışıklı oyuncusuyla aşk yaşıyor

2017'nin bitimine sayılı günler kala Türkan Şoray'ın kızı Yağmur Ünal ile Söz dizisinin yakışıklı oyuncusu Görkem Sevindik sürpriz bir aşka imza attı.

FLAŞLAR PATLAYINCA PANİKLEDİLER

Yanlarına bir kadın arkadaşlarını da alan Yağmur Ünal ve Görkem Sevindik, önceki akşam Yeniköy'deki Arnavutköy Balıkçısı'nda yemek yedi. Yanlarına bir kadın arkadaşlarını da alan Yağmur Ünal ve Görkem Sevindik, önceki akşam Yeniköy'deki Arnavutköy Balıkçısı'nda yemek yedi. Yeniköy'deki bir mekanın önünde taksiden inen yeni aşıklar, flaşlar patlayınca panikledi.

"YAKALADINIZ ZATEN"

Arkadaşlarını taksiyle gönderip hızla mekana giren ikiliden Görkem Sevindik, muhabirlerin "Hayırlı olsun. Ne zamandan beri birliktesiniz?" sözlerine "Yakaladınız zaten, konuşmaya gerek kalmadı" diye cevap verdi.