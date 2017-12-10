Galeriler Yazarlar Anketler E-Gazete
Antalya
parçalı bulutlu
ASAYİŞ GÜNDEM BÖLGE TURİZM POLİTİKA SPOR MAGAZİN GÜNCEL EKONOMİ TÜRKİYE ANKET YAŞAM SONDAKİKA DÜNYA ANTALYA ALANYA HAVA DURUMU YAZARLAR
BİST
107921
ALTIN
154.062
DOLAR
3.8353
STERLİN
5.1370
EURO
4.5054
10 Aralık 2017 Antalya - Alanya Hava Durumu
10 Aralık 2017 Antalya -...
Göz altında oluşan morluklara dikkat!
Göz altında oluşan morluklara dikkat!
Güzelleşmek uğruna yapılan yanlışlara dikkat
Güzelleşmek uğruna yapılan yanlışlara dikkat
banner468

Türkan Şoray’ın kızı, Söz dizisinin yakışıklı oyuncusuyla aşk yaşıyor

Söz dizisinde Keşanlı karakterine hayat veren Görkem Sevindik ile Türkan Şoray'ın kızı Yağmur Ünal aşk yaşamaya başladı. İkili "Yakaladınız zaten." diyerek aşkı doğruladı

Türkan Şoray’ın kızı, Söz dizisinin yakışıklı oyuncusuyla aşk yaşıyor

Söz dizisinde Keşanlı karakterine hayat veren Görkem Sevindik ile Türkan Şoray'ın kızı Yağmur Ünal aşk yaşamaya başladı. İkili "Yakaladınız zaten." diyerek aşkı doğruladı

10 Aralık 2017 Pazar 08:44
Türkan Şoray’ın kızı, Söz dizisinin yakışıklı oyuncusuyla aşk yaşıyor
banner404

2017'nin bitimine sayılı günler kala Türkan Şoray'ın kızı Yağmur Ünal ile Söz dizisinin yakışıklı oyuncusu Görkem Sevindik sürpriz bir aşka imza attı.

FLAŞLAR PATLAYINCA PANİKLEDİLER

Yanlarına bir kadın arkadaşlarını da alan Yağmur Ünal ve Görkem Sevindik, önceki akşam Yeniköy'deki Arnavutköy Balıkçısı'nda yemek yedi. Yanlarına bir kadın arkadaşlarını da alan Yağmur Ünal ve Görkem Sevindik, önceki akşam Yeniköy'deki Arnavutköy Balıkçısı'nda yemek yedi. Yeniköy'deki bir mekanın önünde taksiden inen yeni aşıklar, flaşlar patlayınca panikledi.

"YAKALADINIZ ZATEN"

Arkadaşlarını taksiyle gönderip hızla mekana giren ikiliden Görkem Sevindik, muhabirlerin "Hayırlı olsun. Ne zamandan beri birliktesiniz?" sözlerine "Yakaladınız zaten, konuşmaya gerek kalmadı" diye cevap verdi.

DİM WEB TV UYGULAMASINI İNDİRDİNİZ Mİ?

Haberleri ve canlı yayınları ile gündemi belirleyen
Alanya'nın yeni nesil televizyonu DİM WEB TV izlemek artık çok kolay. 

Samsung, LG vb android telefonlar için Google Play Store'dan
iPhone telefonlar, iPad ve iPod'lar için AppStore'dan indirebilirsiniz.
İyi Seyirler.

banner355
Anahtar Kelimeler:
Söz
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat!. Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Ünlü çiftten beklenen haber geldi
Ünlü çiftten beklenen haber geldi
Uyanık Ersin! Varını yoğunu mahalle kahvesine gömdü
Uyanık Ersin! Varını yoğunu mahalle kahvesine gömdü
Şok suçlama! "Trump beni zorla öpmeye çalıştı"
Şok suçlama! "Trump beni zorla öpmeye çalıştı"

banner452

banner457

banner449

English Russian

banner459

banner381

banner344

banner386

banner349

Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar

    Çevreyolu, Hasbahçe Kavşağı, Hacı Yusuflar Sok. No. 14/A 07400 Alanya / Antalya Türkiye.

    +90 242 250 50 50

    © Copyright 2017 Yeni Alanya Gazetesi - Dim Medya A.Ş

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim