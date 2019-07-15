Türkan Şoray, tatil için servet harcadı

TÜRKİYE'NİN gelmiş geçmiş en büyük oyuncuları arasında yer alan Türkan Şoray, geçtiğimiz hafta Bodrum'da tatile çıktı.

Her sene kızı Yağmur Ünal ile baş başa tatile çıkan Şoray'ın bu sene tüm ailesiyle tatil yapmaya karar vermiş.

Bunun için kesenin ağzını sonuna kadar açan sanatçı, Bodrum'da günlüğü 12 bin liraya bir aylık yat kiralamış.

YATIN GÜNLÜK KİRASI 12 BİN LİRA

Bir aylık tatil için 312 bin lira ödeyen Türkan Şoray'ın Bodrum'dan başlayan mavi yolcuğu Fethiye'ye kadar uzanıyormuş.

Ailesinin rahatı için hiçbir masraftan kaçınmayan sanatçının bu tatiline kızları Yağmur ve Irmak Ünal başta olmak üzere kız kardeşleri Nazan Şoray ve Figen Çevik Gezer de katılmış.

Mavi sularda tatiline devam eden Türkan Şoray'ın şimdilerde mutluluğuna diyecek yokmuş.