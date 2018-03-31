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Türkan Şoray'ın zatürre savaşı

Türk sinemasının 'Sultan'ı Türkan Şoray'dan kötü haber

Türkan Şoray'ın zatürre savaşı

Türk sinemasının 'Sultan'ı Türkan Şoray'dan kötü haber

31 Mart 2018 Cumartesi 23:51
Türkan Şoray'ın zatürre savaşı
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YEŞİLÇAM'ın efsane ismi Türkan Şoray, bir süredir yakalandığı zatürre hastalığıyla savaşıyor.

Sabah Gazetesi'nin haberine göre; ağır gribe yakalanan 72 yaşındaki sanatçının hastalığı zatürreye dönüştü. Şoray, bir haftadır evde istirahat ediyor.

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Anahtar Kelimeler:
Türk SinemasıTÜRKAN ŞORAY
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