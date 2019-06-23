Türkan Şoray ile Sibel Can neredeyse oy kullanamıyordu

Türkan Şoray ile Sibel Can, oy verme işleminin sona ermesine 15 dakika kala oy kullandı

Türkan Şoray ile Sibel Can neredeyse oy kullanamıyordu
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TÜRKAN Şoray, kızı Yağmur Ünal'la Acarkent'teki TED Koleji'nde oy kullandı. Türkan Şoray, vatandaşların isteğini kırmayarak onlarla fotoğraf çektirdi. 
 
SİBEL CAN DA AYNI OKULDA KULLANDI
 
Öte yandan, Sibel Can, oğlu Engin Can Ural ile birlikte aynı okulda oy kullandı. Sibel Can oy kullanmaya gelirken karşılaştığı Türkan Şoray ile selamlaştı.
 

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