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Türkan Şoray'dan kötü haber! Bir haftadır evden çıkamıyor

Yeşilçam'ın Sultan lakaplı efsanesi Türkan Şoray, yakalandığı zatürre nedeniyle bir haftadır evinden dışarı çıkamıyor.

Türkan Şoray'dan kötü haber! Bir haftadır evden çıkamıyor

Yeşilçam'ın Sultan lakaplı efsanesi Türkan Şoray, yakalandığı zatürre nedeniyle bir haftadır evinden dışarı çıkamıyor.

31 Mart 2018 Cumartesi 13:49
Türkan Şoray'dan kötü haber! Bir haftadır evden çıkamıyor
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YEŞİLÇAM'IN efsane isimlerinden Türkan Şoray, bir süredir yakalandığı zatürre hastalığıyla savaşıyor.

EVDEN DIŞARI ÇIKAMIYOR

 Sabah Gazetesi'nin haberine göre; ağır gribe yakalanan 72 yaşındaki sanatçının hastalığı zatürreye dönüştü. Şoray, bir haftadır evde istirahat ediyor.

Türkan Şoray Zatürreye Yakalandı! Evden Dışarı Çıkamıyor
Türkan Şoray, en son 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde Eyüpsultanlı kadınlarla buluşmuştu.

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Anahtar Kelimeler:
YeşilçamSultanTÜRKAN ŞORAYZatürre
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