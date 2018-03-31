Türkan Şoray'dan kötü haber! Bir haftadır evden çıkamıyor

YEŞİLÇAM'IN efsane isimlerinden Türkan Şoray, bir süredir yakalandığı zatürre hastalığıyla savaşıyor.
EVDEN DIŞARI ÇIKAMIYOR
Sabah Gazetesi'nin haberine göre; ağır gribe yakalanan 72 yaşındaki sanatçının hastalığı zatürreye dönüştü. Şoray, bir haftadır evde istirahat ediyor.
Türkan Şoray Zatürreye Yakalandı! Evden Dışarı Çıkamıyor
Türkan Şoray, en son 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde Eyüpsultanlı kadınlarla buluşmuştu.
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