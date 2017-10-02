Türk manken, verdiği pozlarla dünyanın aradığı isim oldu

DÜNYACA ünlü bir erkek dergisinin modelliğini yapan Türk manken Elif Çelik'in son durağı Meksika oldu. Özel bir etkinlik için gittiği ülkeden ateşli pozlar paylaşmayı da ihmal etmeyen Çelik, Instagram'daki takipçilerinin yüreklerini hoplattı.

AMERİKA'NIN PLAYBOY EDİSYONUNA KAPAK OLMAK İSTİYOR

2015 yılında Playboy'un Slovakya edisyonuna kapak olan Elif Çelik adından söz ettirmeyi sürdürüyor. Aslen Lübnan'lı olan Elif Çelik, 15 Aralık 1988 yılında Diyarbakır'da dünyaya geldi. 16 yaşına kadar bale yapan, özgürlüğüne düşkün Elif Çelik'in bir hayali vardı o da ' Playboy kızı' olmak.

İşte dünyayı sallayan Elif Çelik'in o pozları: