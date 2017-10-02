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Türk manken, verdiği pozlarla dünyanın aradığı isim oldu

Türk manken Elif Çelik, verdiği pozlarla dünyada aranan model haline geldi. Çelik, Meksika'da bir erkek dergisinin kapak kızı oldu

Türk manken, verdiği pozlarla dünyanın aradığı isim oldu

Türk manken Elif Çelik, verdiği pozlarla dünyada aranan model haline geldi. Çelik, Meksika'da bir erkek dergisinin kapak kızı oldu

02 Ekim 2017 Pazartesi 18:29
Türk manken, verdiği pozlarla dünyanın aradığı isim oldu
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DÜNYACA ünlü bir erkek dergisinin modelliğini yapan Türk manken Elif Çelik'in son durağı  Meksika oldu. Özel bir etkinlik için gittiği ülkeden ateşli pozlar paylaşmayı da ihmal etmeyen Çelik,  Instagram'daki takipçilerinin yüreklerini hoplattı.

AMERİKA'NIN PLAYBOY EDİSYONUNA KAPAK OLMAK İSTİYOR

2015 yılında  Playboy'un  Slovakya edisyonuna kapak olan Elif Çelik adından söz ettirmeyi sürdürüyor. Aslen  Lübnan'lı olan Elif Çelik, 15 Aralık 1988 yılında  Diyarbakır'da dünyaya geldi. 16 yaşına kadar bale yapan, özgürlüğüne düşkün Elif Çelik'in bir hayali vardı o da ' Playboy kızı' olmak.

İşte dünyayı sallayan Elif Çelik'in o pozları:

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Son Güncelleme: 02.10.2017 18:32
Anahtar Kelimeler:
Amerika Birleşik DevletleriDiyarbakırİnstagramSlovakyaElif Çelik
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