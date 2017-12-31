Türk erkeklerinin başını döndüren isim, inşaatçı oldu

48 yaşındaki eski oyuncu ve manken Esin Moralıoğlu, 2006 senesinde hayatını tekstilci İshak Cerit ile birleştirmiş 2010 senesinde ise boşanmışlardı. Geçtiğimiz yıllarda barışan çift, şu sıralar yaşamlarını Miami'de sürdürüyor.

KENDİSİNİ İNŞAAT İŞİNE VERDİ

Bir dönem podyumlarda ve şov dünyasında fırtına gibi esen Esin Moralıoğlu'nun inşaatçılığa soyunduğu öğrenildi. Müstakil evleri satın alıp restorasyonunu yaptırdıktan sonra satışa sunan Esin Moralıoğlu, kazancını yine gayrimenkule yatırdı ve Miami'den üç adet daire satın aldı.

"BOŞANDIKTAN SONRA BİRBİRİMİZE AŞIK OLDUK"

İş adamı İshak Cerit ve eski manken Esin Moralıoğlu, 2006 yılında birliktelik yaşamaya başlamış ve bir ay içinde evlenmişlerdi. Üç buçuk yıl süren evliliklerini 'geçimsizlik' nedeniyle sonlandıran çift, ayrılığa dayanamayıp yeniden bir araya geldi. Bundan sonra beraberliklerini nikahsız sürdüreceklerini söyleyen çift, "Boşandıktan sonra birbirimize aşık olduk" demişti.