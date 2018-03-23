Türk erkeklerini nasıl buluyorsunuz?" sorusuna bomba cevap!

ÜNLÜ bir firmanın defilesi için Ocak ayında İzmir'e gelen Maryna Linchuk giydiği elbise ile göz doldurdu. Linchuk gazetecilerin Türk erkeklerini nasıl bulduğu sorusuna yanıt da verdi.
"TÜRK ERKEKLERİNİ HENÜZ DENEMEDİM"
Linchuk, "Defilede kendimi çok güzel ve mutlu hissettim.Bu kıyafetlerin içinde kendimi prenses gibi hissettim" dedi. Kendisine Türk erkeklerini nasıl bulduğu hakkında soru sorulan Linchuk, "Henüz denemedim" diyerek cevap verdi.
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