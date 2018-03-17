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Türk erkeklerin gözde güzeli, evlilik için ilk adımı attı

Son olarak 'İçerde' dizisinde boy gösteren güzel oyuncu Bensu Soral, İş adamı sevgilisi Hakan Baş ile nişanlandı.

Türk erkeklerin gözde güzeli, evlilik için ilk adımı attı

Son olarak 'İçerde' dizisinde boy gösteren güzel oyuncu Bensu Soral, İş adamı sevgilisi Hakan Baş ile nişanlandı.

17 Mart 2018 Cumartesi 11:21
Türk erkeklerin gözde güzeli, evlilik için ilk adımı attı
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2015 yılında aşk yaşamaya başlayan Hakan Baş ile Bensu Soral evlilik yolunda ilk adımı attı.

YÜZÜKLER TAKILDI

İş adamı, sevgilisini ailesinden istedi. Çift, dün akşam gerçekleşen törenle yüzüklerini taktı. Gecenin fotoğrafları sosyal medyada yayınlandı.

EYLÜLDE NİKAH MASASINA OTURACAK

Hakan Baş ile Bensu Soral, eylül ayında Beşiktaş'taki bir otelde nikah masasına oturacak.

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İçerdeBensu SoralHakan BaşNisan
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