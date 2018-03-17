Türk erkeklerin gözde güzeli, evlilik için ilk adımı attı

2015 yılında aşk yaşamaya başlayan Hakan Baş ile Bensu Soral evlilik yolunda ilk adımı attı.
YÜZÜKLER TAKILDI
İş adamı, sevgilisini ailesinden istedi. Çift, dün akşam gerçekleşen törenle yüzüklerini taktı. Gecenin fotoğrafları sosyal medyada yayınlandı.
EYLÜLDE NİKAH MASASINA OTURACAK
Hakan Baş ile Bensu Soral, eylül ayında Beşiktaş'taki bir otelde nikah masasına oturacak.
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