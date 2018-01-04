Türk erkeğinin gözde ismini Alman model kaptı

KADIN futbolcu Serenay Aktaş adını Survivor yarışmasıyla duyurmuştu. Survivor'dan sonra oyunculuk yapmaya başlayan Aktaş'ın Alman modelle aşk yaşadığı ortaya çıktı.
BOL BOL FOTOĞRAF PAYLAŞTILAR
Oğulcan Engin'le aşk yaşadıkları konuşulan oyuncunun, iki aydır Alman model Rob Mark'la birlikte olduğu ortaya çıktı. Üç günlük tatilde sevgilisiyle bol bol gezen ve bisiklet süren Aktaş, mutluluğunu Instagram'dan paylaştı. Mark, sahilde yürüyüş yaparken öpüştükleri fotoğrafı sosyal medyadan yayınladı.
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