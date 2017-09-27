Türk erkeğinin başını döndüren isim, estetik harikası çıktı

FENERBAHÇE'NİN yıldız futbolcusu Alper Potuk ile yaşadığı aşkla konuşulan oyuncu Tuvana Türkay'ın estetiksiz hali sosyal medyada gündem oldu.
"VALLAHİ BİZ ESTETİĞİ SAVUNACAĞIZ"
Türkay'ın eski halini gören sosyal medya kullanıcıları, "Vallahi biz estetiği savunacağız", "İnanılmaz değişim" gibi yorumlarda bulundu.
AŞKLARI BELGELENDİ
Tuvana Türkay, geçtiğimiz günlerde sosyal medya hesabından ilk kez sevgilisiyle birlikte olduğu bir fotoğrafı paylaşmıştı.
Güzel oyuncunun estetikli ve estetiksiz halleri;
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