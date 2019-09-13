Türk dizi tarihinde bir ilk: Behzat Ç.'de iki kadın...
Blu TV'de yayınlanmaya başlayan fenomen dizi Behzat Ç. Bir Ankara Polisiyesi'nin 8'inci bölümünde iki kadın oyuncunun öpüşmesi diziye damga vurdu
UZUN bir aradan sonra sevenlerinin karşısına çıkan efsane dizi Behzat Ç.'de Türk dizi tarihine geçen bir olay yaşandı. Dizinin yayınlanan son bölümünde iki kadın karakterinin öpüşme sahnesi olay oldu.
12 Eylül Perşembe günü BluTv'de yayımlanan Behzat Ç. Bir Ankara Polisiyesi 8. son bölümüyle sevenlerinin karşısına çıktı.
CİNAYET SORUŞTURMASINDA TANIŞMIŞTI
Cinayet Büro Amirliği Komiser Yardımcısı rolünü canlandıran İlkyaz Arslan'ın, cinayet soruşturmasında tanıştığı Fatoş karakteriyle öpüşme sahnesi diziye damga vurdu.
Behzat Ç.'de iki kadın oyuncunun öpüşmesi diziye damga vurdu
SON BÖLÜMDE NELER OLDU?
Behzat abisi, kızı ve ekibinin tehlikede olduğunu düşünerek herkesle konuşur. Ekip, Cinayet Bro olarak kendilerini tanımlarlar. Ercüment'i isteyen örgütün teklifini reddederek farklı bir yolu tercih eden Behzat'a gözdağı için abisi Şevket'i bıçaklarlar. Peki, Şevket öldü mü? Behzat "Abimin kanını yerde bırakmam" diyerek intikam hırsıyla savaş verir. Öte yandan Mahir'in kız arkadaşı Hayalet'e söyledikleriyle Mahir ve Hayalet arasında bir savaş daha başlatacak. Komiser Yardımcısı İlkyaz Arslan'ın öpüşme sahnesi ise Türk dizi tarhine damga vurdu.
Sizce çocuklara yönelik cinsel istismar suçuna idam cezası getirilmeli mi?
|İmsak
|05:09
|Güneş
|06:30
|Öğle
|12:58
|İkindi
|16:31
|Akşam
|19:17
|Yatsı
|20:33
|Takımlar
|O
|P
|1. Alanyaspor
|3
|9
|2. Fenerbahçe
|3
|7
|3. Denizlispor
|3
|7
|4. Çaykur Rizespor
|3
|7
|5. Trabzonspor
|3
|5
|6. Ankaragücü
|3
|5
|7. Sivasspor
|3
|4
|8. Beşiktaş
|3
|4
|9. Galatasaray
|3
|4
|10. Antalyaspor
|3
|4
|11. Gazişehir
|3
|4
|12. Malatyaspor
|3
|3
|13. Konyaspor
|3
|3
|14. Başakşehir
|3
|3
|15. Kayserispor
|3
|1
|16. Kasımpaşa
|3
|1
|17. Göztepe
|3
|1
|18. Gençlerbirliği
|3
|0
|Takımlar
|O
|P
|1. Ümraniye
|3
|9
|2. Hatayspor
|3
|7
|3. Fatih Karagümrük
|3
|7
|4. Bursaspor
|3
|6
|5. Adana Demirspor
|3
|5
|6. Keçiörengücü
|3
|5
|7. Adanaspor
|3
|4
|8. Erzurum BB
|3
|4
|9. Osmanlıspor
|3
|4
|10. Akhisar Bld.Spor
|3
|4
|11. Altay
|3
|4
|12. Menemen Belediyespor
|3
|4
|13. Balıkesirspor
|3
|3
|14. İstanbulspor
|3
|2
|15. Altınordu
|3
|1
|16. Boluspor
|3
|1
|17. Giresunspor
|3
|1
|18. Eskişehirspor
|3
|-5
|Takımlar
|O
|P
|1. Liverpool
|4
|12
|2. Man City
|4
|10
|3. Leicester City
|4
|8
|4. Crystal Palace
|4
|7
|5. Arsenal
|4
|7
|6. Everton
|4
|7
|7. West Ham
|4
|7
|8. M. United
|4
|5
|9. Tottenham
|4
|5
|10. Sheffield United
|4
|5
|11. Chelsea
|4
|5
|12. Burnley
|4
|4
|13. Southampton
|4
|4
|14. Newcastle
|4
|4
|15. Bournemouth
|4
|4
|16. Brighton
|4
|4
|17. Wolverhampton
|4
|3
|18. Aston Villa
|4
|3
|19. Norwich City
|4
|3
|20. Watford
|4
|1
|Takımlar
|O
|P
|1. Atletico Madrid
|3
|9
|2. Athletic Bilbao
|3
|7
|3. Sevilla
|3
|7
|4. Levante
|3
|6
|5. Real Madrid
|3
|5
|6. Osasuna
|3
|5
|7. Deportivo Alaves
|3
|5
|8. Barcelona
|3
|4
|9. Granada
|3
|4
|10. Valencia
|3
|4
|11. Celta de Vigo
|3
|4
|12. Real Valladolid
|3
|4
|13. Real Sociedad
|3
|4
|14. Mallorca
|3
|3
|15. Real Betis
|3
|3
|16. Villarreal
|3
|2
|17. Getafe
|3
|2
|18. Eibar
|3
|1
|19. Espanyol
|3
|1
|20. Leganés
|3
|0