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Türk dizi tarihinde bir ilk: Behzat Ç.'de iki kadın...

Blu TV'de yayınlanmaya başlayan fenomen dizi Behzat Ç. Bir Ankara Polisiyesi'nin 8'inci bölümünde iki kadın oyuncunun öpüşmesi diziye damga vurdu

MAGAZİN 13.09.2019, 15:52 13.09.2019, 16:44
Türk dizi tarihinde bir ilk: Behzat Ç.'de iki kadın...
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UZUN bir aradan sonra sevenlerinin karşısına çıkan efsane dizi Behzat Ç.'de Türk dizi tarihine geçen bir olay yaşandı. Dizinin yayınlanan son bölümünde iki kadın karakterinin öpüşme sahnesi olay oldu.

12 Eylül Perşembe günü BluTv'de yayımlanan Behzat Ç. Bir Ankara Polisiyesi 8. son bölümüyle sevenlerinin karşısına çıktı.

CİNAYET SORUŞTURMASINDA TANIŞMIŞTI

Cinayet Büro Amirliği Komiser Yardımcısı rolünü canlandıran İlkyaz Arslan'ın, cinayet soruşturmasında tanıştığı Fatoş karakteriyle öpüşme sahnesi diziye damga vurdu.

Behzat Ç.'de iki kadın oyuncunun öpüşmesi diziye damga vurdu

SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Behzat abisi, kızı ve ekibinin tehlikede olduğunu düşünerek herkesle konuşur. Ekip, Cinayet Bro olarak kendilerini tanımlarlar. Ercüment'i isteyen örgütün teklifini reddederek farklı bir yolu tercih eden Behzat'a gözdağı için abisi Şevket'i bıçaklarlar. Peki, Şevket öldü mü? Behzat "Abimin kanını yerde bırakmam" diyerek intikam hırsıyla savaş verir. Öte yandan Mahir'in kız arkadaşı Hayalet'e söyledikleriyle Mahir ve Hayalet arasında bir savaş daha başlatacak. Komiser Yardımcısı İlkyaz Arslan'ın öpüşme sahnesi ise Türk dizi tarhine damga vurdu.

#Blu TV
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