Tuncel Kurtiz sorusu Kenan İmirzalıoğlu'nu duygulandırdı

KİM Milyoner Olmak İster'in yeni bölümünde yine Kenan İmirzalıoğlu'nun bir zamanlar rol aldığı Ezel dizisinden bir soru geldi. Ezel dizisinde Ramiz Karaeski karakterine hayat veren Tuncel Kurtiz'in okuduğu "Reading Zindanı Baladı" adlı şiir, hangi şaire ait olduğu soruldu.

Tuncel Kurtiz'in sesini duyan Kenan İmirzalıoğlu, duygu dolu anlar yaşadı.

Sorunun şıklarında

A) William Shakespeare

B) Oscar Wilde

C) Lev Tolstoy

D) Victor Hugo şıkları vardı.

Yarışmacı joker hakkını da kullanarak Oscar Wilde şıkkını söyleyerek doğru cevabı bildi. Ancak Tuncel Kurtiz'in sesini duyan Kenan İmirzalıoğlu, duygu dolu anlar yaşadı.

Şiiri dinledikten sonra Kenan İmirzalıoğlu, "Tuncel Kurtiz'in sesini duymak beni derinden etkiledi" ifadelerini kullandı.