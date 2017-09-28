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Tüm dünyayı kandırmış!

Alternatif terapiler ve beslenme yoluyla beyin kanserini yendiğini ileri sürerek takipçilerini kandıran Belle Gibson’a yaklaşık 1 milyon 115 bin lira para cezası verildi

Tüm dünyayı kandırmış!

Alternatif terapiler ve beslenme yoluyla beyin kanserini yendiğini ileri sürerek takipçilerini kandıran Belle Gibson’a yaklaşık 1 milyon 115 bin lira para cezası verildi

28 Eylül 2017 Perşembe 17:38
Tüm dünyayı kandırmış!
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AVUSTRALYA'Federal Mahkeme, alternatif terapiler ve beslenme yoluyla beyin kanserini yendiğini ileri sürerek takipçilerini kandıran blog yazarı Belle Gibson’a 410 bin Avustralya doları (yaklaşık 1 milyon 115 bin lira) para cezası verdi.
 
OKURLARINI YANILTMAKTAN SUÇLU BULUNDU
 
Melbourne'deki Federal Mahkeme, blogunda kanseri yenmek için uyguladığı alternatif terapiler ve beslenme yöntemleriyle üne kavuşan 25 yaşındaki Belle Gibson’ın aslında hiç kansere yakalanmadığının ortaya çıkması üzerine Victoria Tüketici Hakları Derneği tarafından açılan davada blog yazarını okurlarını yanıltmaktan suçlu buldu.

410 BİN DOLAR CEZA VERİLDİ
 
Mahkeme, Gibson’ın tüketici hakları yasalarını ihlal ettiğine hükmederek 410 bin Avustralya doları para cezası verdi.
 
SÖZÜNÜ DE TUTMAMIŞ
 
Aslında hiç yakalanmadığı kanseri nasıl yendiğini anlattığı kitabıyla 420 bin Avustralya doları kazanan ve sosyal medyada üne kavuşan Gibson’ın, elde ettiği gelirin bir kısmını hayır kurumlarına vereceği sözünü de yerine getirmediği belirlendi.
 
Gibson, anlattıklarındaki tutarsızlıkların tespit edilmesi üzerine kanser tedavisiyle ilgili açıklamalarının gerçek olmadığını itiraf etmişti.
 

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Anahtar Kelimeler:
Alternatif Terapi
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