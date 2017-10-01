Tuğçe Kazaz'dan Atatürk'le ilgili skandal sözlere açıklama

SIK sık gündeme gelen ve son olarak "AK Parti'den ufak ufak soğudum" açıklamasıyla olay olan eski manken Tuğçe Kazaz Posta gazetesinden Oya Çınar'ın sorularını yanıtlamış, “Atatürk değilim ki Atatürkçü olayım” demişti.

Kazaz, tepki çeken sözlerinin ardından, kişisel Instagram hesabından bir açıklama yaptı. Kazaz, Posta gazetesindeki röportajında sözlerinin kesildiğini ifade ederken, kesilen o bölümü Instagram hesabından yayınladı.

İşte Tuğçe Kazaz’ın Instagram hesabından yaptığı o açıklama:

“Türkiye Cumhuriyet’inin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk’ün büstüne zarar vermeye çalışan biri için de ‘Allah hepimizi cehaletten korusun’ dediniz. Sizce günümüz Türkiye’sinde Atatürk ilke ve inkılaplarının değeri yeterince biliniyor mu?

Bence bilinmiyor. Biz Atatürk’ün fikirlerinden de eylemlerinden de uzaklaştık. Şahsını putlaştırma yönelik bir çabayla menfaatlerimiz için onu bir noktaya taşımaya çalıştık. Buna göre de onu seven ve sevmeyen iki kitle oluştu. Bu iki zihniyetin çatışmasıyla da Atatürk’ün gerçekliği arada sıkıştı ve eridi. Atatürk’ün gerçekliğini her iki tarafın da bu noktada ciddi manada erozyona uğrattığını düşünüyorum. Bu yanlıştır. Mustafa Kemal Atatürk’ün iyice anlaşılabilmesi için o günün şartlarının iyice değerlendirilmesi ve putlaştırmalardan uzaklaşılması gerek. O zaman daha çok sevileceği ve gerçekliğinin erozyona uğramadan ortaya çıkacağı kanaatindeyim. -

Kendinizi Atatürkçü olarak tanımlayabilir misiniz?

Ben bir ‘şey’ci değilim. Ben Atatürk değilim ki Atatürkçü olayım. Atatürk’ün mantığında değilim, fikrinde değilim, donanım ve hissiyatında değilim. Ben ancak Atatürk’ün yaptıklarını takdir edebilir veya etmeyebilirim. Takdir ettiklerime destek verebilirim, taktir etmediklerime de destek vermem. Dolayısıyla bu ‘çülük’, ‘cülük’, bunların hepsi bölücülük. Bunlardan uzak durmak lazım. Benim Atatürk’ün yapmış olduğu birçok şey arasından takdir ettiklerim olduğu gibi sorguladıklarım da var. Ama nihayetinde Atatürk eğer bu ülkeyi inşa etmeseydi bugünlere gelmezdik. Atatürk bu ülkenin bir değeridir. Onun gerçekliğini nefret malzemesine dönüştürmeden o değere sahip çıkmalıyız. Yoksa başkaları bizi çatıştırmak için ona sahip çıkar.”

NE DEMİŞTİ?

Tuğçe Kazaz, “Ben bir ‘şeyci' değilim. Atatürk değilim ki Atatürkçü olayım. Atatürk'ün mantığında değilim, fikrinde değilim, donanım ve hissiyatında değilim. Ben ancak Atatürk'ün yaptıklarını takdir edebilir ya da etmeyebilirim. Dolayısıyla bu 'çülük', 'çülük'lerin hepsi bölücülük diye düşünüyorum. Bunlardan uzak durmak lazım” ifadelerini kullanmıştı.