Tuğçe Kazaz Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın danışmanı mı olacak?
Yaptığı açıklamalarla sık sık gündeme gelen eski manken Tuğçe Kazaz’ın, Cumhurbaşkanlığı Danışmanlığı’na getirileceği öne sürüldü. Kazaz bu iddialara verdiği yanıtla olay oldu.
Tuğçe Kazaz yine gündem olmayı başardı. Kazaz katıldığı bir programda AK Parti içinde güç peşinde koşan bazı isimlerin olduğunu ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın bu isimlerle yollarını ayırması gerektiğini söylemişti. Bu açıklamalarıyla konuşulan Kazaz'in siyasete girmeyi düşündüğü iddie edildi.
İddialara göre Kazaz’ın çok kısa bir süre önce cumhurbaşkanlığı danışmanlığı teklifi aldı. Kazaz çıkan bu haberlere ateş püskürdü. Sosyal medya hesabından sert bir açıklama yapan Kazaz şunları söyledi:
"Tüm sırrı bozdunuz, oysa daha maaşta anlaşamamıştık! Maskelediğiniz her pisliğinizi biliyorum. Daha saç baş yoldurmaya başlamadım ama devamında yolduracağımdan emin olabilirsiniz. Benim için en büyük makam Allah’ın rızasıdır, dünyevi makamlar değil!
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