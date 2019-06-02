Tuğba Özay’a 100 evlilik bir annelik teklifi

İtalyan Ludovic Fattizzo ile 12 Mayıs 2009 tarihinden bu yana evliliğini sürdüren eski manken Tuğba Özay, geride bıraktığımız ayın son gününde Bakırköy Adalet Sarayı'nda gerçekleşen mahkeme sonrası boşandı.

Tuğba Özay’a 100 evlilik bir annelik teklifi
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ÖZAY, 10 yıl süren evliliğini kısa bir süre içerisinde noktalandırırken bununla ilgili bir açıklama yapmak istemedi. Herkes Tuğba Özay’ın uzun süren evliliği sonrasında gelen boşanma kararıyla igili ne diyeceğini merak ederken başarılı isimden ilginç bir sosyal medya paylaşımı geldi. Boşanma haberlerinin çıkmasının ardından kısa süre içerisinde 100 kişiden evlilik teklifi aldığını açıklayan Özay bir de genç bir takipçisinin kendisinden annesi olması istediğiyle ilgili olarak yazdığı mesajı paylaştı.

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