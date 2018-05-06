Galeriler Yazarlar Anketler E-Gazete
Antalya 22°
kısa süreli hafif yoğunluklu yağmur
ASAYİŞ GÜNDEM BÖLGE TURİZM POLİTİKA SPOR MAGAZİN GÜNCEL EKONOMİ TÜRKİYE ANKET YAŞAM SONDAKİKA DÜNYA ANTALYA ALANYA HAVA DURUMU KÖŞE YAZILARI
BİST
102599
ALTIN
178.629
DOLAR
4.2212
STERLİN
5.7123
EURO
5.0509
Çalışan anneye büyük destek
Çalışan anneye büyük destek
Ayrıntılar belli oldu! 500 bin liralık evde 50 bin lira kazanç...
Ayrıntılar belli oldu! 500 bin...
Dolunay uyku düzenini bozuyor
Dolunay uyku düzenini bozuyor
Bebeğinizi en az 2 yaşına kadar emzirin
Bebeğinizi en az 2 yaşına...

Tuğba Özay Kadınlığını Öve Öve Bitiremedi: Erkeğe Ummadığı Şeyleri Yaşatırım

İlerleyen yaşına rağmen formunu korumayı başaran isimlerin başında gelen Tuğba Özay, verdiği bir röportajda kadınlığını öve öve bitiremedi.

Tuğba Özay Kadınlığını Öve Öve Bitiremedi: Erkeğe Ummadığı Şeyleri Yaşatırım

İlerleyen yaşına rağmen formunu korumayı başaran isimlerin başında gelen Tuğba Özay, verdiği bir röportajda kadınlığını öve öve bitiremedi.

06 Mayıs 2018 Pazar 12:05
Tuğba Özay Kadınlığını Öve Öve Bitiremedi: Erkeğe Ummadığı Şeyleri Yaşatırım
banner404

"ERKEĞE UMMADIĞI ŞEYLERİ YAŞATIRIM"

"Bir erkeğin seksi imajınıza aldanıp hayal kırıklığına uğrama ihtimali var mı?" sorusunun yöneltildiği Özay, "Valla bir erkek benimle asla hayal kırıklığı yaşamaz. Aksine her konuda ummadığı şeyler yaşar" dedi.

"BANA GELİNCE BİR DURUR YANİ"

Açıklamasının devamında iddialı söylemlerine devam eden Özay, "İsterse 40 yaşına gelmiş, birçok kadınla birlikte olmuş olsun. Bana gelince bir durur yani" şeklinde konuştu.

DİM WEB TV UYGULAMASINI İNDİRDİNİZ Mİ?

Haberleri ve canlı yayınları ile gündemi belirleyen
Alanya'nın yeni nesil televizyonu DİM WEB TV izlemek artık çok kolay. 

Samsung, LG vb android telefonlar için Google Play Store'dan
iPhone telefonlar, iPad ve iPod'lar için AppStore'dan indirebilirsiniz.
İyi Seyirler.

Son Güncelleme: 06.05.2018 10:14
Anahtar Kelimeler:
Tuğba Özay
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat!. Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Şerife ve Cemal 'Evet' dedi. Bakan Çavuşoğlu nikah şahidi oldu
Şerife ve Cemal 'Evet' dedi. Bakan Çavuşoğlu nikah şahidi oldu
'Yaparsın Aşkım'da Alanyalı çift yarıştı
'Yaparsın Aşkım'da Alanyalı çift yarıştı
Ünlü Oyuncu, 35 Bin Lira Harcayarak Kendisine Mezar Yaptırdı: Hemen Ölesim Geliyor
Ünlü Oyuncu, 35 Bin Lira Harcayarak Kendisine Mezar Yaptırdı: Hemen Ölesim Geliyor

banner470

banner477

banner452

banner449

English Russian

banner481

banner472

banner381

banner479

banner386

Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar

    Çevreyolu, Hasbahçe Kavşağı, Hacı Yusuflar Sok. No. 14/A 07400 Alanya / Antalya Türkiye.

    +90 242 250 50 50

    © Copyright 2017 Yeni Alanya Gazetesi - Dim Medya A.Ş

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim