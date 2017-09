Tuğba Ekinci, o rol için sevgilisinin iznini alamadı!

Magazin figürü Tuğba Ekinci, Sinan Çetin'in Berlin in Berlin'in devamı olarak çektiği New York in New York filminde rol almasına yönelik teklifi sevgilisinin izin vermemesi üzerine geri çevirdi. Ekinci, kabul etseydi, Hülya Avşar'ın Berlin in Berlin'deki rolünü oynayacaktı