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Yeni Alanya Gazetesi iş ve...

Tuba'yı silemedi

Onur Saylak’ın yönetmenliğini yaptığı 'Daha' filminin galası önceki akşam Etiler’de gerçekleşti. Hakan Günday’ın romanından uyarlanan, başrollerini Ahmet Mümtaz Taylan ve genç oyuncu Hayat Van Eck’in paylaştığı filmin galasına ilgi büyük oldU

Tuba'yı silemedi

Onur Saylak’ın yönetmenliğini yaptığı 'Daha' filminin galası önceki akşam Etiler’de gerçekleşti. Hakan Günday’ın romanından uyarlanan, başrollerini Ahmet Mümtaz Taylan ve genç oyuncu Hayat Van Eck’in paylaştığı filmin galasına ilgi büyük oldU

10 Ocak 2018 Çarşamba 13:16
Tuba'yı silemedi
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ONUR Saylak ile boşanmadan önce filmde rol alan Tuba Büyüküstün'ün galaya katılmaması dikkat çekti. İkili geçtiğimiz aylarda 'Onur Saylak, Tuba'yı afişten sildi' haberleriyle gündeme gelmişti. 

Filmin galasında ilk kez konuşan Onur Saylak  “Müsait olan bütün oyuncularımız burada. Tuba'nın ismini filmin afişinden silmek gibi bir şey söz konusu değil. Filmin afişi çok çok önceden yapıldı. 'Fragmandan çıkardı' diye bir şey daha duydum, öyle bir şey hiç söz konusu değil. Bu iddialar birilerinin hayal gücüyle yazdığı yazılar” yanıtını verdi.

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Anahtar Kelimeler:
TÜBAOnur Saylak
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