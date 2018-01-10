Tuba'yı silemedi

ONUR Saylak ile boşanmadan önce filmde rol alan Tuba Büyüküstün'ün galaya katılmaması dikkat çekti. İkili geçtiğimiz aylarda 'Onur Saylak, Tuba'yı afişten sildi' haberleriyle gündeme gelmişti.
Filmin galasında ilk kez konuşan Onur Saylak “Müsait olan bütün oyuncularımız burada. Tuba'nın ismini filmin afişinden silmek gibi bir şey söz konusu değil. Filmin afişi çok çok önceden yapıldı. 'Fragmandan çıkardı' diye bir şey daha duydum, öyle bir şey hiç söz konusu değil. Bu iddialar birilerinin hayal gücüyle yazdığı yazılar” yanıtını verdi.
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