 Tuba Ünsal, Uluslararası Antalya Film Festivali jürisinde  

GEÇEN yıl ‘Melekler Beyaz Giyer’ filmiyle Altın Portakal kazanan Çinli yönetmen Vivian Qu’nun başkan olduğu uluslararası yarışma jürisinde, Ünsal’ın yanı sıra ödüllü İtalyan yazar ve senarist Maurizio Braucci, Romen yeni dalga sinemasının öncülerinden FIPRESCI ödüllü yapımcı/ yönetmen Calin Peter Netzer, Doha Tribeca Film Festivali Kültür ve Sosyal İçerik direktörlüğünü yapan Fatma El Remaihi yer alıyor. Ulusal ve uluslararası birçok film, dizi ve tiyatro oyununda başarılı roller üstlenen Tuba Ünsal, farklı projelerdeki yeteneğiyle dikkat çekti. Ünsal daha önce FIPRESCI genel sekreteri Klaus Eder’in Jüri Başkanı olduğu Türkiye Almanya Film Festivali'nde de jüri üyesi olarak yer almıştı