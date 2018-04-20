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Tuba Ünsal: Evliliğimi kurtarmak için çabalıyorum

Oyuncu Tuba Ünsal üçüncü evliliğini 2013’te Mirgün Cabas ile yapmış, Civan Mert adında bir oğulları olmuştu. Tuba Ünsal “Evliliklerde engebeli yollar olabiliyor. Biz de bu yoldan geçiyoruz. Benim sorunlarım ve problemlerim mevcut. Mirgün’e aşık olmasam bu evliliği çoktan bitirirdim” dedi

Tuba Ünsal: Evliliğimi kurtarmak için çabalıyorum

Oyuncu Tuba Ünsal üçüncü evliliğini 2013’te Mirgün Cabas ile yapmış, Civan Mert adında bir oğulları olmuştu. Tuba Ünsal “Evliliklerde engebeli yollar olabiliyor. Biz de bu yoldan geçiyoruz. Benim sorunlarım ve problemlerim mevcut. Mirgün’e aşık olmasam bu evliliği çoktan bitirirdim” dedi

20 Nisan 2018 Cuma 08:23
Tuba Ünsal: Evliliğimi kurtarmak için çabalıyorum
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TUBA Ünsal üçüncü evliliğini Mayıs 2013’te Mirgün Cabas ile yapmış, Kasım 2013’te oğlu Civan Mert’i dünyaya getirmişti. Geçtiğimiz hafta çiftin boşanacaklarına dair dedikodular çıkmıştı. Mirgün Cabas konuya dair sessizliğini korurken, ilk açıklama Tuba Ünsal’dan geldi. “Engebeli bir yoldan geçiyoruz” dedi.

SAMİMİ AÇIKLAMA
Tuba Ünsal şöyle konuştu: “Kesin ayrılık var diyemem. Sorunları, problemleri aşmaya çalışıyoruz. Yuvamızı kurtarmak için çabalıyorum. Çünkü Mirgün’e çok aşığım. Zaten bu kadar aşık olmasam, evliliğimi çoktan bitirirdim. Ayrılırsak da arkadaşlığımız hep devam edecek”

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Oyuncu Tuba ÜnsalEvliliğimi Kurtarmak Için çabalıyorum
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