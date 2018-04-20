Tuba Ünsal: Evliliğimi kurtarmak için çabalıyorum



TUBA Ünsal üçüncü evliliğini Mayıs 2013’te Mirgün Cabas ile yapmış, Kasım 2013’te oğlu Civan Mert’i dünyaya getirmişti. Geçtiğimiz hafta çiftin boşanacaklarına dair dedikodular çıkmıştı. Mirgün Cabas konuya dair sessizliğini korurken, ilk açıklama Tuba Ünsal’dan geldi. “Engebeli bir yoldan geçiyoruz” dedi.

SAMİMİ AÇIKLAMA

Tuba Ünsal şöyle konuştu: “Kesin ayrılık var diyemem. Sorunları, problemleri aşmaya çalışıyoruz. Yuvamızı kurtarmak için çabalıyorum. Çünkü Mirgün’e çok aşığım. Zaten bu kadar aşık olmasam, evliliğimi çoktan bitirirdim. Ayrılırsak da arkadaşlığımız hep devam edecek”