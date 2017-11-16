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Tuba'nın güzelliği Angelina'yı gölgede bıraktı

Uluslararası Asya Film Festivali için Los Angeles'a giden Tuba Büyüküstün, Angelina Jolie ile bir araya geldi. Tuba'nın güzelliği Angelina'yı gölgede bıraktı

Tuba'nın güzelliği Angelina'yı gölgede bıraktı

Uluslararası Asya Film Festivali için Los Angeles'a giden Tuba Büyüküstün, Angelina Jolie ile bir araya geldi. Tuba'nın güzelliği Angelina'yı gölgede bıraktı

16 Kasım 2017 Perşembe 08:28
Tuba'nın güzelliği Angelina'yı gölgede bıraktı
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GEÇTİĞİMİZ hafta  ABD'nin  Los Angeles kentinde düzenlenen Uluslararası  Asya Film Festivali'nde jüri üyesi olarak yer alan  Tuba Büyüküstün, orada  Hollywood yıldızı  Angelina Jolie ile de bir araya geldi.

İKİLİ SOSYAL SORUMLULUK PROJELERİ İLE İLGİLİ SOHBET ETTİ

İki ünlü isim, Jolie'nin yönetmenliğini yaptığı "Önce Babamı Öldürdüler" (First They Killed My Father) adlı filmin festival gösterimi sonrasında düzenlenen kokteylde buluştu. UNICEF'in iyi niyet elçisi olan  Tuba Büyüküstün ile  BM iyi niyet elçisi  Angelina Jolie, sosyal sorumluluk projeleri ve sinema hakkında sohbet etti.

TUBA GÜZELLİĞİ İLE MEST ETTİ

Tuba ve Angelina birlikte fotoğraf da çektirdi. Angelina'nın güzelliği Tuba'nın yanında sönük kaldı.

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Anahtar Kelimeler:
Tuba BüyüküstünAngelina Jolie
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