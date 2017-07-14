Tuba Büyüküstün önce beğendi sonra vazgeçti

ÜNLÜ oyuncu Tuba Büyüküstün'ün sevgilisi Umut Evirgen, terör estirdi. Tutuklanıp cezaevine gönderildi. Ünlü oyuncu ise sevgilisinin Instagram hesabından paylaştığı fotoğrafı like etti! Durumun ortaya çıkmasıyla beğeniyi geri çekti.







FARKEDİLİNCE BEĞENİYİ GERİ ÇEKTİ!



Tuba Büyüküstün, kendisi gibi oyuncu olan Onur Saylak ile olan 6 yıllık evliliğini geçtiğimiz 5 Haziran'da bitirdi. Geçtiğimiz haziran ayında Emirgan'daki La Boom ve Gizli Kalsın'ın işletmecisi Umut Evirgen ile görüntülendi. Korumalarının muhabirleri darp ettmesinin ardından Evirgen, tutuklanıp cezaevine gönderildi. Oyuncu Büyüküstün, önceki akşam tutuklu olan sevgilisinin sosyal medya hesabından 3 Mart'ta paylaştığı fotoğrafı beğendi. Durumun ortaya çıkmasıyla beğenisini geri çekti.