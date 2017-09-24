'Tuba beni aldatmadı'

TUBA Büyüküstün'le evliliklerinin çok uzun zaman önce çıkmaza girdiğini belirten Saylak, “Biz Tuba'nın sevgilisi var diye boşanmadık. Böyle bir saçmalık olmaz. Bu hem ona hem bana hakarettir. Bizim ilişkimiz zaten bitmişti. Çocuklarımız için denedik ama olmadı” dedi.

ÇOCUKLARIMIN ANNESİ

Eski eşinin Umut Evirgen'le ilişkisinin boşandıktan sonra başladığını söyleyen Saylak, “Tuba çocuklarımın annesi. Artık bu konunun konuşulmasını istemediğim için açıklama yapıyorum” diye konuştu.