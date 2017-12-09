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Trump'ın kararına verdiği yanıt alandakileri coşturdu

Diyarbakır konserinde ABD Başkanı Donald Trump'ı hedef alan Haluk Levent, Arapça söylediği "Filistin" adlı parçasını Filistin halkına armağan etti

Trump'ın kararına verdiği yanıt alandakileri coşturdu

Diyarbakır konserinde ABD Başkanı Donald Trump'ı hedef alan Haluk Levent, Arapça söylediği "Filistin" adlı parçasını Filistin halkına armağan etti

09 Aralık 2017 Cumartesi 11:11
Trump'ın kararına verdiği yanıt alandakileri coşturdu
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DİYARBAKIR'DA konser veren Haluk Levent, Kudüs'ü İsrail'in başkenti olarak gördüğünü açıklayan ABD Başkanı Donald Trump'a, Arapça söylediği "Filistin" adlı parçasıyla yanıt verdi.

ŞARKISINI FİLİSTİN HALKINA ARMAĞAN ETTİ

Levent, "Dünyayı gittikçe daha da berbat hale getirmek isteyen ABD Başkanı Trump'a karşı Filistin halkının onurlu duruşu ve davranışına bu şarkıyı armağan ediyorum" dedi. Ünlü şarkıcının bu sözleri, alandakiler tarafından uzun süre alkışlandı.

DİNLEYENLERİ COŞTURDU

Diyarbakır merkez Yenişehir ilçesindeki bir AVM'de dün akşam hayranlarının karşısına çıkan Haluk Levent, şarkılarıyla dinleyenleri coştururken, zaman zaman da sevenlerine hitap etti. Hayranları, Haluk Levent'e coşkuyla eşlik etti.

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DiyarbakırFilistinDonald TrumpHaluk LeventMagazin
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