Trump'ın kararına verdiği yanıt alandakileri coşturdu

DİYARBAKIR'DA konser veren Haluk Levent, Kudüs'ü İsrail'in başkenti olarak gördüğünü açıklayan ABD Başkanı Donald Trump'a, Arapça söylediği "Filistin" adlı parçasıyla yanıt verdi.
ŞARKISINI FİLİSTİN HALKINA ARMAĞAN ETTİ
Levent, "Dünyayı gittikçe daha da berbat hale getirmek isteyen ABD Başkanı Trump'a karşı Filistin halkının onurlu duruşu ve davranışına bu şarkıyı armağan ediyorum" dedi. Ünlü şarkıcının bu sözleri, alandakiler tarafından uzun süre alkışlandı.
DİNLEYENLERİ COŞTURDU
Diyarbakır merkez Yenişehir ilçesindeki bir AVM'de dün akşam hayranlarının karşısına çıkan Haluk Levent, şarkılarıyla dinleyenleri coştururken, zaman zaman da sevenlerine hitap etti. Hayranları, Haluk Levent'e coşkuyla eşlik etti.
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