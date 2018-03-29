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TRT spikeri, yayını terk eden Hakan Peker'i fena vurdu

TRT Müzik kanalında Engelsiz Sahne isimli programda rejiye kızıp yayını terk eden Hakan Peker'e göndermede bulunan TRT spikeri "Reji beni çek beni" dedi

TRT spikeri, yayını terk eden Hakan Peker'i fena vurdu

TRT Müzik kanalında Engelsiz Sahne isimli programda rejiye kızıp yayını terk eden Hakan Peker'e göndermede bulunan TRT spikeri "Reji beni çek beni" dedi

29 Mart 2018 Perşembe 17:39
TRT spikeri, yayını terk eden Hakan Peker'i fena vurdu
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TRT Müzik kanalında Engelsiz Sahne isimli programa katılan ünlü şarkıcı Hakan Peker, canlı yayında şarkı söylediği sırada rejinin kendisini ekrana getirmediğini eleştirerek sahneyi terk etmişti.

BÜYÜK TEPKİ ÇEKMİŞTİ

Peker'in şarkının tam ortasında seyirci coşmuşken gösteren rejiye "Beni çekeceksin, yanlış yapıyorsun" şeklindeki ifadelerinden sonra sahneyi terk etmesi, birçok isimden tepki toplamıştı.

TRT SPİKERİNDEN GÖNDERME

TRT Haber'de canlı yayınlanan Gece Bakışı programının başarılı sunucusu Fuat Kozluklu da ünlü şarkıcının bu sözlerine programda göndermede bulundu.

"REJİ BENİ ÇEK BENİ"

Anons yaparken kameraların rejiyi göstermesinden sonra duayen sunucu, "Reji beni çek beni. Ego patlması gibi oluyor. Bu nasıl bir ego ya, bana ait değil. Anladınız, o anladı" diyerek ünlü isme göndermede bulundu.

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Anahtar Kelimeler:
TRT MüzikEngelsiz SahneHakan PekerReji
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