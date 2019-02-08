Tosic-Jelena skandalında şimdi de Antalya iddiası!

Sırp basını Tosic’in, model Vladana Railic ile Antalya Kemer’de kaçamak yaptığını yazdı. İlişkiyi doğrulayan genç kadın, eşini aldatan Jelena’ya da laf çaktı: “Tosic’ten sonra o köylüyle nasıl birlikte olduğunu anlamıyorum”.

Tosic-Jelena skandalında şimdi de Antalya iddiası!
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BEŞİKTAŞ'IN eski yıldızı Dusko Tosic'le eşi Jelena Karleusa'nın birbirini aldattığını öne süren Sırp basınından yeni iddia... Tosic'in daha önce Sırp model Sofija Milosevic ve Lazio'da forma giyen Filip Djordjevic'in eşi Jovana ile yakınlaştığını öne süren Sırp basını, ünlü futbolcunun Ekim 2018'de de Belgradlı model Vladana Railic ile Antalya Kemer'de kaçamak yaptığını yazdı. Görgü tanıkları, "Instagram'daki yazışmaları, pahalı hediyeler, akşam yemekleri ve gezilerle sona erdi. Bağlantı gizli olmasına rağmen halka açık yerlerde gerçek bir aşk çifti olarak davrandılar" diye konuştu. Başta aşk iddiasını yalanlayan Vladana ise "Dusko, muhteşem bir adam ve mükemmel bir baba" diyerek yasak aşkı resmen doğruladı.

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