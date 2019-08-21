banner516

banner470

banner452

banner449

banner481

banner472

Son Dakika

Tolgahan Sayışman rolünü üç buçuk aylık oğluyla oynadı

Başrolünü Tolgahan Sayışman ile çocuk oyuncu Emir Özyakışır’ın üstlendiği ‘Şampiyon’ yakında TRT 1’de başlayacak.

MAGAZİN 21.08.2019, 11:55 Toygar Dim
Tolgahan Sayışman rolünü üç buçuk aylık oğluyla oynadı
banner404

TOLGAHAN Sayışman, oğlu ‘Güneş’ için ringlere dönmek isteyen ‘Kafkas’ lakaplı eski şampiyon boksör ‘Fırat Bölükbaşı’nı oynayacak.

ÇEKİMLER İKİ GÜN SÜRDÜ

Dizide ‘Güneş’in bebekliğini, Tolgahan Sayışman ve eşi Almeda Abazi’nin 3.5 aylık oğlu Efehan canlandırdı. İki gün süren çekimlerde Efehan ilk kez kamera karşısına babasıyla geçti.

Almeda Abazi ise sette gözünü bir an olsun oğlunun üzerinden ayırmadı.

BOKS DERSİ ALDI

Tolgahan Sayışman rolü için bir yıl boyunca haftanın 5 günü boks dersleri aldı. Tolgahan Sayışman’a, Erdal Özyağcılar eşlik ediyor.

#Tolgahan #sayışman #güneş #almeda #abazi #Erdal #özyağcılar
Yorumlar (0)
Günün Anketi Tümü
Sizce çocuklara yönelik cinsel istismar suçuna idam cezası getirilmeli mi?
Sizce çocuklara yönelik cinsel istismar suçuna idam cezası getirilmeli mi?
banner384
banner440
banner545