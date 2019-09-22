Tolga Karel 3'üncü kez baba oldu
Oyunculuğu bırakıp ABD'ye yerleşen Tolga Karel, 3'üncü kez baba oldu.
MAGAZİN 22.09.2019, 20:07
OYUNCULUĞU bırakan ve Amerika'da TIR şoförlüğü yapmaya başlayan Tolga Karel üçüncü kez baba oldu.
Tolga Karel, sevincini Instagram sayfasında yayınladığı fotoğrafla dile getirdi.
"Yaşam ile ölüm arasında ince bir çizgi de aynı saatlerde Oğlum Kenan'ın doğumunu karşılarken Neslican Tay'ın ölümünün haberi geliyor... Neslican Rizeli bir Karadeniz kızı! Tıpkı Annem gibi savaşçı hırçın ama olmuyor tutunamıyor hayata..."
"Sevincim ve üzüntüm birbirine karışıyor... Hoşgeldin Kenan, hoşçakal Karadeniz’in Asi kızı Rabbim öyle büyük ki, sevdiği bir kulunu yanına alırken diğerini veriyor aynı saatlerde... Bir kez daha anlıyorum bedenimiz fani, ruhlarımız Allah'a emanet."
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