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Tolga Çevik’in programlarında arkadan konuşan sesin sahibi belli oldu

Tolga Çevik’in programlarında arkadan konuşan kişinin usta yönetmen Fırat Doğu Parlak olduğu ortaya çıktı. Tolga Çevik’in ‘Arkadaşım’ diye seslendiği merak edilen sesin sahibi ortaya çıktı. Arka plandaki sesin sahibinin usta yönetmen Fırat Doğu Parlak olduğu belirtildi. Fırat Doğu Parlak kimdir?

Tolga Çevik’in programlarında arkadan konuşan sesin sahibi belli oldu

Tolga Çevik’in programlarında arkadan konuşan kişinin usta yönetmen Fırat Doğu Parlak olduğu ortaya çıktı. Tolga Çevik’in ‘Arkadaşım’ diye seslendiği merak edilen sesin sahibi ortaya çıktı. Arka plandaki sesin sahibinin usta yönetmen Fırat Doğu Parlak olduğu belirtildi. Fırat Doğu Parlak kimdir?

14 Ocak 2018 Pazar 16:07
Tolga Çevik’in programlarında arkadan konuşan sesin sahibi belli oldu
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USTA yönetmen Fırat Doğu Parlak, herkes tarafından tanınıyor, çünkü Komedi Dükkan’ına ilk adımı o attı. Fırat Doğu Parlak, Tekirdağ’ın Çorlu İlçesinde, 20 Eylül 1984 yılında dünyaya geldi. Eğitim yıllarından İlkokul, Ortaokul ve Liseyi de doğduğu yerde tamamlamayı tercih etti. Liseyi bitirdikten sonra hayatına yönetmen olarak devam etmeyi planlayan Parlak, İstanbul’da konservatuar okuduktan sonra, istediğini başarmıştı. Birçok markanın reklam filminde yönetmenlik yapan Parlak, çocukluktan beri istediği yönetmen koltuğuna sonunda oturmuştu.

Komedi Dükkanı programının tüm patenti Parlak’a ait

Tolga Çevik’in rol aldığı Komedi Dükkan’ına yönetmenlik yapmasıyla birlikte, Parlak’ın yıldızı bir anda parladı. Tüm patenti ve program hakları kendisine ait olan Komedi Dükkan’ı ile parlayan Fırat Doğu Parlak, programın uzun süre yayında kalmasını sağladı.

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