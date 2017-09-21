Tolga Çevik sahnelere dönüşünü öyle bir şekilde duyurdu ki...

SON dönemin başarılı komedyenlerinden Tolga Çevik, komedi programında gösterdiği performansla büyük övgüler almıştı. Bir süredir ekranlardan uzak olan Çevik dönüş mesajını ilginç bir şekilde verdi. 43 yaşındaki Çevik ellerinin üzerinde havaya kalktığı bir anın fotoğrafını sosyal medya hesabından yayınladı ve altına da; “Çok dinlendik… Sahneye de sayılı gün kaldı… Azıcık vuciiidiiii forma sokmak lazım” notunu düştü.