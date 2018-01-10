Tiyatrocu yazar Yılmaz Onay hayatını kaybetti

BİR çok ödülü olan, “FİLMATİK” ve “Oyun Değil” kitaplarının yazarı, aynı zamanda yönetmen ve çevirmen olan Yordam kitap yazarlarından Yılmaz Onay 80 yaşında vefat etti.
YILMAZ ONAY KİMDİR?
Oyuncu olarak tiyatroya başlayan Yılmaz Onay, ilk deneyimlerini öğrencilik yıllarında İTÜ Tiyatrosu, Genç Oyuncular gibi oluşumlarda kazandı. Bir dönem Ankara Deneme Sahnesi’nde çalışıp, ilgi alanını oyunculuktan yönetmenliğe çevirdi. Ankara Sanat Tiyatrosu’nda yönetmenlik yaptı. Çağdaş Sahne’nin kurulmasında yer alarak, sahneleme çalışmalarını yurt dışında da Hollanda ve Almanya’da sürdürdü.
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