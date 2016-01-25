THY, "Batman ve Superman: Adaletin şafağı" isimli filme sponsor oldu

TÜRK Hava Yolları (THY) Yönetim Kurulu Başkanı İlker Aycı, " Batman ve Superman: Adaletin Şafağı" filmi için Warner Bros şirketiyle ortaklığa imza attıklarını belirterek, "Yaptığımız bu ortaklık sayesinde hem filmin Amerika'daki galasında hem Londra'daki galasında THY havayolu resmi sponsoru olarak yer alacak" dedi. THY'nin Warner Bros Pictures ile imzaladığı sponsorluk anlaşması tanıtım töreni, Atatürk Havalimanı'ndaki THY Teknik AŞ yeni hangarında yapıldı. Törende THY filosundaki Boeing-777 tipli uçak filmin temasına uygun tasarımla giydirilerek, basın mensuplarına gösterildi.





"MARKA BİLİNİRLİĞİ AÇISINDAN LUTFTHANSA'YI YAKALADIK"





THY Kurulu Başkanı Aycı, törende, marka bilinirliği konusunda yaptıkları çalışmalarla Alman havayolu şirketi Lufthansa'yı yakaladıklarını söyledi.





"YENİ HATLARIMIZ GOTHAM VE METROPOLİS"





" Batman v Superman: Adaletin Şafağı" filmi sponsorluk sürecinden de bahseden Aycı, sözlerini şöyle sürdürdü:





"Bu yıla koyduğumuz hedefler arasına iki yeni şehir daha vardı. Son birkaç yıldır o iki şehirle pazarlıkları sürdürdük. İki noktayı daha uçuş destinasyonlarımıza eklemek istedik Gerçi bu şehirlerin sivil havacılığından izin almak çok kolay olmadı. Uçuş izni almak da çok kolay olmadı. Çünkü buralarda çok etkili iki adamdan geçmeye çalıştık. Bunlardan bir tanesi Bruce Wayne, diğeri de Clark Kent denen adamlar. Bunlar o şehirde çok etkili iki süper kahraman. Tabii sağ olsun Warner Bros. yetkilileri ve bizim kurumsal başkanlığımızda çalışan arkadaşlarımız, onlar da çok çalıştılar. Bu hattı da güvenle sizlere açıklıyorum. Şu anda yeni hatlarımız Gotham and Metropolis'tir."





"THY İNSAN AKLININ ULAŞABİLECEĞİ HER DESTİNASYONDA OLACAK"





Aycı, THY'nin önümüzdeki dönemde sanal dünya, sosyal medya ve insan aklının ulaşabileceği her destinasyonda markasıyla yer alacağını kaydetti.





Daha sonra basın mensuplarının sorularını da cevaplayan Aycı, Hollywood'un 350 milyon dolar bütçeli, yılın en büyük prodüksiyonlarından birine sponsor olduklarına dikkati çekti.





"WARNER BROS'LA BİR ORTAKLIĞA İMZA ATTIK"





Bir ilki daha başardıklarını dile getiren Aycı, " Warner Bros ile bir ortaklığa imza attık. Yaptığımız bu ortaklık sayesinde hem filmin Amerika'daki galasında hem Londra'daki galasında THY havayolu resmi sponsoru olarak yer alacak" değerlendirmesini yaptı.





BEN AFFLECK VE JESSE EISENBERG'LE REKLAM FİLMİ





Filmde Batman'i oynayan Oscar ödüllü Ben Affleck ve Lex Luthor karakterini canlandıran Jesse Eisenberg ile reklam filmi çektiklerini de belirten Aycı, bu reklamın gelecek günlerde yayına gireceğini bildirdi.





" 'BATMOBILE' TÜRKİYE'DE SERGİLENECEK"





İlker Aycı, filmde kullanılan "Batmobile" aracının Türkiye'de sergileneceğini de sözlerine ekledi.





Warner Bros. Pictures Başkan Yardımcısı Gane Garlock da Batman ve Superman'i THY ile gökyüzüne uçurmaktan mutluluk duyduklarını kaydetti.





YARIŞMA DA DÜZENLENECEK





THY anlaşma çerçevesinde sosyal medya üzerinde gerçekleştireceği " Batman v Superman: Adaletin Şafağı" filmi temalı bir yarışma düzenleyecek.





GALAYA YOLCULAR DA GİDECEK





Yarışma sonucu kazananları filmin Los Angeles'daki galasına THY'nin davetlisi olarak katılacaklar.



