The Taste'nin yarışmacısı, hayatını kaybetti!

LEZZET avcılarını arayan The Taste yarışmasında bulunan Asaf Saner, direksiyon hakimiyetini kaybetmesi nedeniyle Kocaeli'de geçirdiği trafik kazasında yaşamını yitirdi.

DİREKSİYON HAKİMİYETİNİ KAYBETTİ

The Taste'nin yarışmacılarından Asaf Saner, saat 18.30 sıralarında Kocaeli Başiskele Ovacık Mahallesi Salim Dervişoğlu Caddesi'nde direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu geçirdiği trafik kazasında hayatını kaybetti. Direksiyon hakimiyetini kaybetmesi ile yol çalışmasının olduğu alana girerek takla atan Saner'in aracı beton bariyerlere çarparak durdu.

KAZAYLA İLGİLİ SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Olay yerine gelen polis, itfaiye ve acil servis ekiplerinin Asaf Saner ve eşi Ayten Saner'i araçtan çıkarmaya çalıştığı sırada Asaf Saner'in hayatını kaybettiği belirlendi. Kazayla ilgili soruşturma başlatılırken, Ayten Saner de tedavi için Kocaeli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

ASAF SANER KİMDİR?

The Taste yarışmasına katılan Asaf Saner, 52 yaşında. At antrenörlüğü yapan yarışmacı yaşı itibariyle tecrübesinin yüksek olduğunu belirtmişti. Ayten Saner ile evlidir.