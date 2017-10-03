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Tevfik Şen hayatını kaybetti 

Yeşilçam'ın ünlü oyuncularından Tevfik Şen'den kötü haber geldi

Tevfik Şen hayatını kaybetti 

Yeşilçam'ın ünlü oyuncularından Tevfik Şen'den kötü haber geldi

03 Ekim 2017 Salı 10:45
Tevfik Şen hayatını kaybetti 
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6 aydır karaciğer yetmezliği ile mücadele eden 75 yaşındaki Tevfik Şen, hayatını kaybetti.
OnurAkay Medya’dan Umut Yılmaz'ın haberine göre; Tevfik Şen'in cenazesi 3 Ekim Salı günü, öğlen namazına müteakip Tarsus'a bağlı Kalenurcu Köyü‘nden kaldırılacak.

TEVFİK ŞEN KİMDİR?

Başlarda film setlerinde görevli olarak çalışan Şen, sinemaya 1969 yılında Yücel Hekimoğlu’nun çekmiş olduğu, “Dönüşü Olmayan Yol” filmi ile girdi.
Genellikle Yeşilçam’ın kötü adam rollerinde oynadı.
Cüneyt Arkın, Kemal Sunal, Sadri Alışık, Kadir İnanır, Fatma Girik ve Türkan Şoray'ın da yer aldığı 200'e yakın filmde rol alan usta oyuncu, görüntü yönetmenliği de yaptı.
Tevfik Şen daha sonra İsviçre’ye giderek plak şirketi kurdu.

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Tevfik ŞenYeşilçamünlü Oyuncu
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