Tepki çeken "terlik" hayalini yeni sevgilisi gerçekleştirdi

EDA Erol ile nişanlı olduğu dönemde "Evleneceğim kadın terliklerimi giydirecek" şeklindeki sözleriyle tepki çeken Alişan'ın hayali gerçek oldu.
TERLİĞİ BUSE GİYDİRDİ
Ancak terlikleri getiren Eda Erol değil yeni sevgilisi Buse Varol oldu. Yayınlanan bir videoda Buse Varol, Alişan'a terlik giydirerek hayalini gerçekleştirdi.
NE YORUM YAPILACAĞI MERAK KONUSU
Bu görüntülere zamanında Alişan'ı yerden yere vuranların nasıl yorum yapacağı merak konusu...
DİM WEB TV UYGULAMASINI İNDİRDİNİZ Mİ?
Haberleri ve canlı yayınları ile gündemi belirleyen
Alanya'nın yeni nesil televizyonu DİM WEB TV izlemek artık çok kolay.
Samsung, LG vb android telefonlar için Google Play Store'dan
iPhone telefonlar, iPad ve iPod'lar için AppStore'dan indirebilirsiniz.
İyi Seyirler.