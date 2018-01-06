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Tepki çeken "terlik" hayalini yeni sevgilisi gerçekleştirdi

"Evleneceğim kadın terliklerimi giydirecek" şeklindeki sözleriyle tepki çeken Alişan'ın hayalini yeni sevgilisi Buse Varol gerçekleştirdi

Tepki çeken "terlik" hayalini yeni sevgilisi gerçekleştirdi

"Evleneceğim kadın terliklerimi giydirecek" şeklindeki sözleriyle tepki çeken Alişan'ın hayalini yeni sevgilisi Buse Varol gerçekleştirdi

06 Ocak 2018 Cumartesi 16:28
Tepki çeken "terlik" hayalini yeni sevgilisi gerçekleştirdi
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EDA Erol ile nişanlı olduğu dönemde "Evleneceğim kadın terliklerimi giydirecek" şeklindeki sözleriyle tepki çeken Alişan'ın hayali gerçek oldu.

TERLİĞİ BUSE GİYDİRDİ

Ancak terlikleri getiren Eda Erol değil yeni sevgilisi Buse Varol oldu. Yayınlanan bir videoda Buse Varol, Alişan'a terlik giydirerek hayalini gerçekleştirdi.

NE YORUM YAPILACAĞI MERAK KONUSU

Bu görüntülere zamanında Alişan'ı yerden yere vuranların nasıl yorum yapacağı merak konusu...

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Anahtar Kelimeler:
Eda ErolTerlikAlişanSevgili
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